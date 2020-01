DAX: Schafft Europa die Wende?

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 109,4 % verzeichnet hat (Stand 31.12.2019).

Der DAX verharrt knapp unter dem Allzeithoch. Eine größere Tendenz zu Gewinnmitnahmen ist trotz der hohen Kurszuwächse im letzten Jahr weiter nicht zu erkennen. Dennoch kann der deutsche Leitindex dem Rekordkurs der US-Indizes im Moment noch nicht folgen. Für die Anleger stellt sich die Frage, ob Europa in diesem Jahr nicht ein Sorgenkind bleibt.

Nächster Akt im Drama

Die Erleichterung in Europa nach den Wahlen in Großbritannien war groß. Die Briten haben zumindest für klare Verhältnisse im Parlament gesorgt, so dass Premierminister Boris Johnson nun in einem ersten Schritt einen geordneten Austritt vollziehen kann. Doch leider ist das nur die Ouvertüre. Denn entscheidend wird sein, ob sich das Land mit der EU über einen Vertrag zu den künftigen Beziehungen nach dem Auslaufen der Übergangsphase Ende 2020 einigen kann. Der Zeitraum für Verhandlungen ist damit eng begrenzt, zumal Johnson - zumindest bislang - betont, dass er eine Verlängerung ausschließt. Der bisherige Verlauf des Brexit spricht aber nicht dafür, dass die komplexen Verhandlungen bis zum Dezember abgeschlossen werden können. Das dürfte zunächst weiterhin für Unsicherheit in der Wirtschaft sorgen - und könnte auch an den Börsen bald wieder ein Thema werden.

EU bald im Visier der USA?

Und das könnte flankiert werden durch eine Eskalation bei einem weiteren schwebenden Problemthema: Den Handelsbeziehungen zwischen den USA und der EU. Diese werden ebenfalls (wie im Fall China) durch einen großen Importüberschuss der Amerikaner geprägt. Und dafür ist insbesondere Deutschland verantwortlich. Nach dem Waffenstillstand mit China könnte Trump hier nun nach vorne preschen und wie üblich mit Zwangsmaßnahmen - vor allem Zöllen - drohen. Damit hätte er ein gutes Wahlkampfthema nach dem Motto: China habe ich schon in die Knie gezwungen, jetzt ist die EU/Deutschland dran.

Fazit zum DAX

In den letzten Monaten hat es von politischer Front endlich einmal mehrere positive Nachrichten gegeben. Das erste Teilabkommen im Handelskonflikt zwischen den USA und China verhinderte eine weitere Eskalation, und die Briten haben dem Premier ein Mandat für einen geordneten EU-Austritt erteilt. Ob letzterer aber auch nach der Übergangsphase Ende 2020 gelingt, ist völlig offen, wir rechnen mit einer intensiven Debatte. Derweil könnte die EU nun zum neuen Ziel der amerikanischen Strafpolitik werden. Ob der Konjunktur in Europa vor diesem Hintergrund eine deutliche Wende gelingt, scheint zumindest fraglich.

Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 109,4 % verzeichnet hat (Stand 31.12.2019).

