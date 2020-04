DIC Asset: Zu hart abgestraft

indizes in diesem Artikel

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 48,1 % verzeichnet hat (Stand 30.03.2020).

Mit einem Kursrutsch von immer noch fast 50 % zählt die Aktie von DIC Asset bislang zu den Verlierern der Corona-Krise. Offenbar hegt die Börse die Befürchtung, dass der Verwalter von Gewerbeimmobilien infolge einer Pleitewelle in der Wirtschaft hohe Mietausfälle und Leerstände drohen. Die Sorgen erscheinen nach einer aktuellen Stellungnahme des Vorstands jedoch übertrieben, denn im Eigenbestand erwirtschaftet der Konzern rund 60 % der Mieteinnahmen mit den 20 größten Immobilien, und die sind mit einer Leerstandsquote von 1,4 % und einer Restlaufzeit von durchschnittlich rd. 7,5 Jahren nahezu vollvermietet. Hinzu kommt, dass ein erheblicher Teil der Mieteinnahmen auf - weniger konjunktursensible - Büroflächen (darunter auch öffentliche Institutionen) und Retailflächen großer Handelskonzerne entfällt. Da zudem auch im für Dritte verwalteten Bestand 86 % auf Büroflächen entfällt, sieht sich das Unternehmen sehr gut gerüstet für die Krise. Zumal die Kriegskasse nicht zuletzt durch die erfolgreiche Kapitalerhöhung im Januar mit rd. 350 Mio. Euro prall gefüllt ist und somit auch die satte Dividendenrendite (7 %) abgesichert sein dürfte. Aussitzen!

Die Aktie von DIC Asset ist seit März 2020 Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index. Der Nebenwerte-Index ist fokussiert auf Investments in aussichtsreiche deutsche Nebenwerte .

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der etwa 20 aus­gewählte Aktien aus dem deutschen Nebenwerte-Segment enthält.

Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 1.701 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,4 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2018).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 48,1 % verzeichnet hat (Stand 30.03.2020).