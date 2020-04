Flatex: Kickstart nach Zusammenschluss

indizes in diesem Artikel

Im letzten Dezember hatte Flatex den Konkurrenten DeGiro übernommen und damit die Position im europäischen Brokerage-Markt stark ausgebaut. Das war der richtige Schritt zur rechten Zeit, denn der Börsenabsturz hat den Handel massiv stimuliert - und die Gruppe gehörte dabei zu den großen Gewinnern.

Crash als Sonderkonjunktur

Die vorläufigen Jahreszahlen von Flatex für 2019 haben mit einem Umsatzwachstum um 13 % auf 134 Mio. Euro und einer EBITDA-Marge von 30 % die Erwartungen erfüllt. Im ersten Quartal dieses Jahres hat der Crash dann für einen Schub gesorgt: Die Zahl der Transaktionen (Flatex + Degiro) konnte um 130 % auf 17,3 Mio. gesteigert werden, die Flatex Bank hat im Q1 schon das Vorsteuerergebnis des Gesamtjahres 2019 übertroffen. Und 170 Tsd. Neukunden (Flatex + Degiro) werden einen nachhaltig positiven Effekt bringen.

Fazit

Auch wenn sich die Sonderkonjunktur aus dem Crash so nicht lange fortsetzen wird, stellt sie doch für den neu formierten Konzern einen wichtigen Schub dar. Wir sehen eine gute Ausgangslage für weitere Marktanteilsgewinne und haben unsere Verkaufsentscheidung aus dem Dezember mit einer Wiederaufnahme in das Musterdepot korrigiert.

