Grenke: Gelungener Jahresauftakt, Aktie bleibt interessant

Die Grenke AG beginnt das laufende Jahr, wie sie das letzte beendet hat - mit kräftigem Wachstum. Im ersten Quartal konnte das Neugeschäft um fast 23 % zulegen und damit abermals die bereits ehrgeizige interne Zielvorgabe von 16 bis 20 % toppen. Dazu trugen sowohl das Kerngeschäft Leasing (+23,3 %) wie auch die kleinere Factoring-Sparte (+19,6 %) bei. Auch ertragsseitig konnte der "Deckungsbeitrag 2" fast im Gleichschritt um 20 % zulegen. Für das Gesamtjahr gibt sich der Vorstand daher optimistisch, zum weiteren Wachstum soll insbesondere die regionale Expansion beitragen. Neben dem Präsenzausbau in etablierten Märkten ist u.a. der Eintritt in den baltischen Staaten und Neuseeland geplant. Mittelfristig haben die Badener zudem ein Auge auf den riesigen US-Markt geworfen. Investiert bleiben

Grenke wurde im April 2017 in denValue-Stars-Deutschland-Index aufgenommen und hat seitdem ohne Berücksichtigung von Dividenden um 68 % zugelegt (Stand: 9.4.2018, 8:20 Uhr). Der Nebenwerte-Index ist fokussiert auf Small Caps und aussichtsreiche deutsche Nebenwerte .

