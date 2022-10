Varta Aktie News: Varta zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 32,28 EUR. Bei 32,41 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.076 Varta-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2021 bei 135,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 76,19 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 28,66 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 12,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,00 EUR je Varta-Aktie an.

Varta veröffentlichte am 13.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,60 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,30 Prozent auf 185,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 204,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2022 terminiert. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 15.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 3,03 EUR je Aktie belaufen.

