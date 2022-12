Varta Aktie News: Varta stabilisiert sich am Mittag

Die Varta-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 29,49 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Varta-Aktie bis auf 29,58 EUR. Das Tagestief markierte die Varta-Aktie bei 28,81 EUR. Bei 29,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 56.480 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 118,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 75,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2022 (26,62 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 10,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,30 EUR für die Varta-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Varta am 13.05.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Varta mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,30 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 30.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 28.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Varta im Jahr 2021 3,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

