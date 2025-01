Varta Aktie News: Varta verzeichnet am Montagnachmittag herbe Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Varta. Zuletzt fiel die Varta-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,3 Prozent auf 1,61 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Varta-Aktie wies um 15:41 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 1,61 EUR abwärts. Bei 1,60 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,69 EUR. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 158.459 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.01.2024 auf bis zu 19,79 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.128,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 19.08.2024 auf bis zu 0,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,50 EUR je Varta-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Varta am 14.11.2023 vor. Varta vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 215,06 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 215,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Varta wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Anlegerschützer wollen Varta-Sanierung vor Verfassungsgericht stoppen - Varta-Aktie unter Druck

Amtsgericht bestätigt Restrukturierungsplan von Varta - Aktie dennoch höher

Varta: Sanierung hat wichtige Hürde genommen - Aktie in Rot