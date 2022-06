Varta Aktie News: Varta am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie notierte um 06.06.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 85,72 EUR zu. Die Varta-Aktie zog in der Spitze bis auf 86,48 EUR an. Mit einem Wert von 85,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26.978 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 165,90 EUR an. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 48,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 67,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Mit einem Kursverlust von 26,28 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 89,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Varta am 12.05.2022 vor. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,60 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Varta im vergangenen Quartal 185,29 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Varta 204,30 EUR umsetzen können.

Die Varta-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.08.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Varta rechnen Experten am 10.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Varta-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,01 EUR fest.

