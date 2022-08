Varta Aktie News: Varta macht am Mittag Boden gut

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 80,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Varta-Aktie bisher bei 80,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 79,88 EUR. Bisher wurden heute 23.777 Varta-Aktien gehandelt.

Am 11.08.2021 markierte das Papier bei 165,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 51,56 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 67,88 EUR am 12.05.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 80,25 EUR je Varta-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Varta am 12.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,30 Prozent auf 185,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 204,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Varta am 11.08.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Varta im Jahr 2021 3,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com