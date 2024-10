Varta Aktie News: Varta gewinnt am Mittag kräftig

Varta im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Varta. Die Varta-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 23,1 Prozent auf 2,28 EUR.

Das Papier von Varta konnte um 11:42 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 23,1 Prozent auf 2,28 EUR. Kurzfristig markierte die Varta-Aktie bei 2,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,23 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.183.219 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 958,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 19.08.2024 auf bis zu 0,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 66,67 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Varta-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,67 EUR an.

Varta gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 215,06 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 164,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Varta am 13.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie.

