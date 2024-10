Varta Aktie News: Varta verteuert sich am Vormittag kräftig

Notierung im Fokus

Die Aktie von Varta zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Varta-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 30,5 Prozent auf 4,38 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 30,5 Prozent auf 4,38 EUR. In der Spitze legte die Varta-Aktie bis auf 4,48 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,24 EUR. Bisher wurden heute 269.164 Varta-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2023 erreicht. Gewinne von 450,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,76 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 476,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Varta 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 10,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Varta am 14.11.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta ein EPS von -0,93 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Varta mit einem Umsatz von insgesamt 215,06 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 30,96 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie.

