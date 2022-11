Varta Aktie News: Varta zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Um 04:22 Uhr wies die Varta-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 29,76 EUR nach oben. Die Varta-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,76 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 255.399 Varta-Aktien.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 122,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 75,75 Prozent wieder erreichen. Am 25.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,80 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 44,17 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,29 EUR – eine Minderung von 9,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 204,30 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 15.11.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Varta rechnen Experten am 15.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Varta-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 3,03 EUR fest.

