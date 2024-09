Varta Aktie News: Varta am Mittag mit sattem Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Varta. Das Papier von Varta legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 8,5 Prozent auf 1,60 EUR.

Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 8,5 Prozent auf 1,60 EUR. Die Varta-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1,47 EUR. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 60.688 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,13 EUR erreichte der Titel am 17.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 1.405,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,76 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 52,59 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Varta-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,67 EUR an.

Am 14.11.2023 äußerte sich Varta zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,93 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 215,06 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 164,22 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 30.09.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

2023 dürfte Varta einen Verlust von -2,295 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

