Varta Aktie News: Varta steigt am Vormittag stark

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Varta. Zuletzt wies die Varta-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,3 Prozent auf 5,10 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 6,3 Prozent auf 5,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Varta-Aktie bei 5,37 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,23 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 387.629 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.11.2023 bei 24,13 EUR. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 78,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,76 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 571,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Varta-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,67 EUR.

Varta gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta ein EPS von -0,93 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 164,22 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 215,06 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Varta am 13.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Varta-Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Aktie aus.

