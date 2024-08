Varta Aktie News: Hausse bei Varta am Donnerstagmittag

Varta im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Varta. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 9,0 Prozent auf 4,00 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Varta-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,0 Prozent auf 4,00 EUR. Die Varta-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,00 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 500.206 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,13 EUR an. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 503,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,41 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,75 Prozent.

Im Jahr 2022 erhielten Varta-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,67 EUR für die Varta-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 14.11.2023. Das EPS lag bei -0,13 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 215,06 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 164,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Varta dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,295 EUR je Varta-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie +41%: Tojner hofft auf Stabilisierung bis Jahresende - Erholung oder "dead-cat-bounce"?

Mehrheitseigner Michael Tojner: Varta soll als Einheit bestehen bleiben - Varta-Aktie dreht ins Plus

Varta-Aktie: Experten empfehlen Varta im Juli mehrheitlich zum Verkauf