Varta Aktie News: Varta reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Die Aktie notierte um 16.06.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 84,10 EUR zu. In der Spitze legte die Varta-Aktie bis auf 84,14 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 661 Varta-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 165,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,31 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 67,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 23,90 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 89,80 EUR an.

Varta ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta noch ein Gewinn pro Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,30 Prozent auf 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 204,30 EUR umgesetzt.

Varta wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,99 EUR je Varta-Aktie belaufen.

