Varta Aktie News: Varta am Nachmittag stärker

Varta im Fokus

Die Aktie von Varta zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 3,94 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 3,94 EUR. Bei 4,20 EUR erreichte die Varta-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 547.031 Varta-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 512,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.07.2024 bei 1,41 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Varta-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Varta 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,67 EUR je Varta-Aktie aus.

Varta veröffentlichte am 14.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,93 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 215,06 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Varta einen Umsatz von 164,22 Mio. EUR eingefahren.

Varta wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Varta-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

