Varta Aktie News: Varta am Donnerstagvormittag auf Höhenflug

So bewegt sich Varta

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Varta legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 7,5 Prozent auf 3,91 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 7,5 Prozent auf 3,91 EUR zu. Bei 4,04 EUR erreichte die Varta-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,03 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.265 Varta-Aktien.

Bei 24,13 EUR erreichte der Titel am 17.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 516,82 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 80,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 10,67 EUR.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,93 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 215,06 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,22 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Varta am 13.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Varta möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Varta einen Verlust von -2,295 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie dennoch weit im Plus: Varta kappt Umsatzprognose fürs laufende Jahr

Varta-Rally geht weiter - Kurs verdreifacht in drei Tagen: Sanierungshoffnungen treiben

Varta-Aktie im Rallymodus: Vertrag mit Porsche wegen Lithium-Zellen