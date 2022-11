Varta Aktie News: Varta am Mittag mit Verlusten

Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 29,44 EUR. Im Tief verlor die Varta-Aktie bis auf 29,09 EUR. Bei 29,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 78.943 Varta-Aktien.

Am 25.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 119,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 75,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2022 bei 26,62 EUR. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 10,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,30 EUR.

Am 13.05.2022 äußerte sich Varta zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,29 EUR – eine Minderung von 9,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 204,30 EUR eingefahren.

Die Varta-Bilanz für Q4 2022 wird am 30.03.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 28.03.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 3,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie in Rot: Varta erwartet weiterhin Probleme bei Umsatz und Ergebnis

Varta-Aktie dennoch freundlich: Hauck Aufhäuser IB senkt Varta auf 'Sell'

Varta-Aktie letztlich an der Nulllinie: Varta meldet rote Zahlen für das dritte Quartal - Umsatzrückgang

Ausgewählte Hebelprodukte auf Varta AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com