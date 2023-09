Varta Aktie News: Varta zieht am Vormittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Varta. Zuletzt stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 18,29 EUR.

Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 18,29 EUR. Bei 18,50 EUR erreichte die Varta-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.218 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 05.10.2022 markierte das Papier bei 34,23 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 46,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,83 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 20,80 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Varta am 13.05.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,29 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 185,29 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Varta am 14.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,010 EUR je Aktie ausweisen dürften.

