Velan Hotels stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
11.08.25 06:35 Uhr
Velan Hotels gab am 09.08.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Velan Hotels ein EPS von -0,070 INR in den Büchern gestanden.
