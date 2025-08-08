Velan Hotels stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Velan Hotels gab am 09.08.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Velan Hotels ein EPS von -0,070 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net