DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.760 -0,1%Euro1,1628 +0,2%Öl64,58 -0,5%Gold3.965 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 Nokia 870737 Tesla A1CX3T Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Fed senkt Leitzinsen -- Microsoft schlägt Gewinnerwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta mit Gewinneinbruch --
Top News
Knorr-Bremse-Aktie: Marge zieht im 3. Quartal an - Prognose bekräftigt Knorr-Bremse-Aktie: Marge zieht im 3. Quartal an - Prognose bekräftigt
Ausblick: MasterCard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: MasterCard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

Verband: Borkenkäfer hat Wald 2025 weniger zugesetzt

30.10.25 06:27 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der deutsche Wald ist nach Angaben des Verbandes der Waldbesitzer (AGDW) in diesem Jahr weniger vom Borkenkäfer in Mitleidenschaft gezogen worden. "Großräumige Schäden durch den Borkenkäfer, wie wir sie in früheren Jahren erleben mussten, sind 2025 weitgehend ausgeblieben", sagte AGDW-Präsident Andreas Bitter der "Rheinischen Post".

Wer­bung

Laut Bitter hätten vielerorts reichlich Niederschläge für eine Verbesserung der Wasserversorgung der Waldbestände gesorgt. "Das hat die Abwehrkräfte der Fichten gegenüber dem Borkenkäfer gestärkt."

Der Borkenkäfer zählt zu den größten Schädlingen im Wald und stellt insbesondere für Fichtenbestände eine erhebliche Bedrohung dar. Der Käfer bohrt sich durch die Rinde von Bäumen, um dort seine Eier abzulegen. Nach dem Schlüpfen ernähren sich die Larven von der lebenswichtigen Bastschicht des Baumes. Diese Schädigung führt dazu, dass befallene Bäume oft innerhalb kurzer Zeit absterben. Die Ausbreitung des Borkenkäfers wird besonders durch warme und trockene Wetterbedingungen begünstigt.

Bitter warnte, dass die Zeit des Schädlings nicht vorbei sei. Die Lage könne aufgrund der rasanten Reproduktionsgeschwindigkeit des Borkenkäfers schnell umschlagen. Der Verbandschef rief die Waldbesitzer dazu auf, "sauber in den Winter" zu starten und befallene Fichten zu suchen sowie zeitnah aufzuarbeiten. Auch die Politik sei gefordert. Sie müsse für "eine verlässliche Forstpolitik und eine angepasste Förderung" sorgen, sagte Bitter der Zeitung./bes/DP/zb