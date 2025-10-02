VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von VeriSign gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die VeriSign-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 274,01 USD ab.

Um 15:47 Uhr ging es für die VeriSign-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 274,01 USD. Zwischenzeitlich weitete die VeriSign-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 272,56 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 274,81 USD. Bisher wurden via NASDAQ 17.313 VeriSign-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 310,41 USD markierte der Titel am 29.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2024 bei 175,63 USD. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 56,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 USD je VeriSign-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 24.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 409,90 Mio. USD gegenüber 387,10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass VeriSign im Jahr 2025 8,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

