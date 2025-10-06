VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Montagnachmittag im Minusbereich

VeriSign im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von VeriSign. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 270,61 USD.

Das Papier von VeriSign gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 270,61 USD abwärts. Die VeriSign-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 270,61 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 273,61 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.724 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VeriSign-Aktie somit 12,82 Prozent niedriger. Am 02.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,63 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 USD belaufen.

Am 24.07.2025 legte VeriSign die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. VeriSign hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,01 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 409,90 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte VeriSign einen Umsatz von 387,10 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien