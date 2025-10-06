VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Montagabend billiger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von VeriSign. Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 271,42 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:06 Uhr 0,6 Prozent auf 271,42 USD. Der Kurs der VeriSign-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 268,57 USD nach. Bei 273,61 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 71.616 VeriSign-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 310,41 USD erreichte der Titel am 29.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VeriSign-Aktie 14,37 Prozent zulegen. Am 02.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 175,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 35,29 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 USD. Im Vorjahr hatte VeriSign 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 24.07.2025 legte VeriSign die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VeriSign 2,01 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 409,90 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 387,10 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VeriSign-Aktie in Höhe von 8,82 USD im Jahr 2025 aus.

