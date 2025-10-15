DAX24.206 -0,1%Est505.610 +1,0%MSCI World4.320 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.773 +1,1%Bitcoin95.627 -2,0%Euro1,1637 +0,2%Öl62,02 -0,4%Gold4.202 +1,4%
So entwickelt sich VeriSign

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign tendiert am Mittwochnachmittag seitwärts

15.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von VeriSign zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 265,08 USD bewegte sich die VeriSign-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
227,90 EUR 2,70 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die VeriSign-Aktie um 15:45 Uhr im NASDAQ-Handel bei 265,08 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die VeriSign-Aktie bei 265,08 USD. Der Kurs der VeriSign-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 263,00 USD nach. Bei 265,01 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 13.253 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 14,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,63 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 USD.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,01 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VeriSign in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 409,90 Mio. USD im Vergleich zu 387,10 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte VeriSign möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 8,82 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu VeriSign Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.01.2012VeriSign outperformCredit Suisse Group
25.10.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
18.07.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
31.01.2011VeriSign equal-weightBarclays Capital
28.01.2011VeriSign neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2008VeriSign DowngradeMorgan Stanley

