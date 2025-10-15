VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign tendiert am Mittwochnachmittag seitwärts

So entwickelt sich VeriSign

Die Aktie von VeriSign zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 265,08 USD bewegte sich die VeriSign-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die VeriSign-Aktie um 15:45 Uhr im NASDAQ-Handel bei 265,08 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die VeriSign-Aktie bei 265,08 USD. Der Kurs der VeriSign-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 263,00 USD nach. Bei 265,01 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 13.253 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 14,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,63 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 USD.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,01 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VeriSign in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 409,90 Mio. USD im Vergleich zu 387,10 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte VeriSign möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 8,82 USD je Aktie aus.

