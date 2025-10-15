DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1645 +0,3%Öl62,11 -0,3%Gold4.211 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 NEL ASA A0B733 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 853292
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: Dow letztlich knapp im Minus -- DAX schließt schwächer -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
China schickt Rüstungsriesen abwärts: Warum die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK an Wert verlieren China schickt Rüstungsriesen abwärts: Warum die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK an Wert verlieren
DroneShield-Aktie seit Tagen unter Druck: Bringt die neue Unternehmensmeldung die Wende? DroneShield-Aktie seit Tagen unter Druck: Bringt die neue Unternehmensmeldung die Wende?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Blick auf Aktienkurs

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Mittwochabend mit Verlusten

15.10.25 20:23 Uhr
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Mittwochabend mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von VeriSign. Das Papier von VeriSign befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 262,33 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
227,90 EUR 2,70 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 262,33 USD. In der Spitze fiel die VeriSign-Aktie bis auf 261,96 USD. Mit einem Wert von 265,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 81.888 VeriSign-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (310,41 USD) erklomm das Papier am 29.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VeriSign-Aktie mit einem Kursplus von 18,33 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2024 bei 175,63 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die VeriSign-Aktie mit einem Verlust von 33,05 Prozent wieder erreichen.

Für VeriSign-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 24.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent auf 409,90 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 387,10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

VeriSign dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von VeriSign rechnen Experten am 22.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 8,82 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien

In eigener Sache

Übrigens: VeriSign und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf VeriSign

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VeriSign

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu VeriSign Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.01.2012VeriSign outperformCredit Suisse Group
25.10.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
18.07.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
31.01.2011VeriSign equal-weightBarclays Capital
28.01.2011VeriSign neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2008VeriSign DowngradeMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VeriSign Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen