VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Mittwochabend mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von VeriSign. Das Papier von VeriSign befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 262,33 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 262,33 USD. In der Spitze fiel die VeriSign-Aktie bis auf 261,96 USD. Mit einem Wert von 265,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 81.888 VeriSign-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (310,41 USD) erklomm das Papier am 29.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VeriSign-Aktie mit einem Kursplus von 18,33 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2024 bei 175,63 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die VeriSign-Aktie mit einem Verlust von 33,05 Prozent wieder erreichen.

Für VeriSign-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 24.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent auf 409,90 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 387,10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

VeriSign dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von VeriSign rechnen Experten am 22.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 8,82 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien