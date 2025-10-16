VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Nachmittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von VeriSign zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die VeriSign-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die VeriSign-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 266,26 USD. Die VeriSign-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 266,48 USD aus. Bei 265,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 27.259 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 310,41 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VeriSign-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.11.2024 (175,63 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD. Im Vorjahr erhielten VeriSign-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 24.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,01 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VeriSign im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 409,90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 387,10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte VeriSign am 23.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können VeriSign-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VeriSign einen Gewinn von 8,82 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

