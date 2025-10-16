VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign büßt am Abend ein

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von VeriSign. Die VeriSign-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 260,61 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 19:58 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 260,61 USD. Der Kurs der VeriSign-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 260,61 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 265,70 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 113.978 VeriSign-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VeriSign-Aktie 19,11 Prozent zulegen. Am 02.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,63 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die VeriSign-Aktie 48,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten VeriSign-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,21 USD. Im letzten Jahr hatte VeriSign einen Gewinn von 2,01 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 409,90 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 387,10 Mio. USD umgesetzt worden waren.

VeriSign dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von VeriSign.

Den erwarteten Gewinn je VeriSign-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,82 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien