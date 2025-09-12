VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken VeriSign am Nachmittag ins Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von VeriSign zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 288,37 USD zu.

Um 15:47 Uhr wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 288,37 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die VeriSign-Aktie bis auf 290,11 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 287,46 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 9.514 VeriSign-Aktien.

Am 29.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,41 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 175,63 USD am 02.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die VeriSign-Aktie mit einem Verlust von 39,10 Prozent wieder erreichen.

Nachdem VeriSign seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 USD je Aktie ausschütten.

Am 24.07.2025 legte VeriSign die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 USD gegenüber 2,01 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 409,90 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 387,10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien