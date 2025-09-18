DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.310 +0,4%Nas22.583 +0,5%Bitcoin98.260 -1,1%Euro1,1748 -0,3%Öl66,66 -1,3%Gold3.684 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Continental 543900
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen auf Rekordfahrt -- DAX mit Minus ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co. Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Tesla-Aktie: Marktanteil des E-Auobauers in den USA sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2017 Tesla-Aktie: Marktanteil des E-Auobauers in den USA sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2017
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Notierung im Blick

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

19.09.25 20:24 Uhr
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von VeriSign gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die VeriSign-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 284,15 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
242,00 EUR 0,80 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:04 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 284,15 USD. Zwischenzeitlich weitete die VeriSign-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 283,53 USD aus. Bei 287,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 104.510 VeriSign-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (310,41 USD) erklomm das Papier am 29.07.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. Am 02.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,63 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die VeriSign-Aktie 61,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für VeriSign-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 24.07.2025. Das EPS wurde auf 2,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,01 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 409,90 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 387,10 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte VeriSign am 23.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je VeriSign-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,82 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien

In eigener Sache

Übrigens: VeriSign und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf VeriSign

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VeriSign

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu VeriSign Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.01.2012VeriSign outperformCredit Suisse Group
25.10.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
18.07.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
31.01.2011VeriSign equal-weightBarclays Capital
28.01.2011VeriSign neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2008VeriSign DowngradeMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VeriSign Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen