VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von VeriSign gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die VeriSign-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 284,15 USD ab.

Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:04 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 284,15 USD. Zwischenzeitlich weitete die VeriSign-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 283,53 USD aus. Bei 287,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 104.510 VeriSign-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (310,41 USD) erklomm das Papier am 29.07.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. Am 02.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,63 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die VeriSign-Aktie 61,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für VeriSign-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 24.07.2025. Das EPS wurde auf 2,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,01 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 409,90 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 387,10 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte VeriSign am 23.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je VeriSign-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,82 USD fest.

