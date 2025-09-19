DAX23.475 -0,7%ESt505.430 -0,5%Top 10 Crypto15,60 -2,5%Dow46.305 ±-0,0%Nas22.693 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1771 +0,2%Öl66,32 -0,5%Gold3.721 +1,0%
Aktienentwicklung

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign verliert am Montagnachmittag

22.09.25 16:11 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von VeriSign. Die VeriSign-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 280,58 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
236,90 EUR -5,10 EUR -2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 280,58 USD. Zwischenzeitlich weitete die VeriSign-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 280,58 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 280,69 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.611 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 10,63 Prozent Luft nach oben. Bei 175,63 USD fiel das Papier am 02.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 USD. Im Vorjahr hatte VeriSign 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 24.07.2025 hat VeriSign in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,21 USD gegenüber 2,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 409,90 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 387,10 Mio. USD umgesetzt.

VeriSign dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,82 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

