VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei VeriSign am Abend zu

VeriSign im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von VeriSign. Zuletzt konnte die Aktie von VeriSign zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 272,75 USD.

Die VeriSign-Aktie konnte um 19:54 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 272,75 USD. Im Tageshoch stieg die VeriSign-Aktie bis auf 273,76 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 272,49 USD. Der Tagesumsatz der VeriSign-Aktie belief sich zuletzt auf 111.715 Aktien.

Am 29.07.2025 markierte das Papier bei 310,41 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.11.2024 bei 175,63 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,61 Prozent.

Nachdem VeriSign seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 USD je Aktie ausschütten.

Am 24.07.2025 hat VeriSign die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,01 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 387,10 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 409,90 Mio. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 8,82 USD je Aktie aus.

