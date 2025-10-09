VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign gibt am Abend ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von VeriSign. Zuletzt fiel die VeriSign-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 261,13 USD ab.

Um 20:06 Uhr fiel die VeriSign-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 261,13 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte VeriSign-Aktie bei 261,13 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 267,94 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 82.925 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Mit einem Zuwachs von 18,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.11.2024 bei 175,63 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die VeriSign-Aktie mit einem Verlust von 32,74 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 USD je VeriSign-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 24.07.2025. Das EPS belief sich auf 2,21 USD gegenüber 2,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 409,90 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 387,10 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte VeriSign Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von VeriSign.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2025 8,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien