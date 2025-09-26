VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von VeriSign. Zuletzt ging es für das VeriSign-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 285,25 USD.

Die Aktie legte um 15:47 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 285,25 USD zu. Die VeriSign-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 285,32 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 284,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.513 VeriSign-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 310,41 USD. Dieser Kurs wurde am 29.07.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 8,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2024 Kursverluste bis auf 175,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 38,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 USD belaufen.

Am 24.07.2025 lud VeriSign zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VeriSign ein EPS von 2,01 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 409,90 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 387,10 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je VeriSign-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,82 USD fest.

