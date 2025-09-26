DAX23.749 ±0,0%ESt505.516 +0,3%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.222 -0,1%Nas22.660 +0,8%Bitcoin97.314 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl68,21 -2,2%Gold3.827 +1,7%
DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, BYD im Fokus
Notierung im Blick

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Nachmittag fester

29.09.25 16:11 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von VeriSign. Zuletzt ging es für das VeriSign-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 285,25 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
241,50 EUR 0,50 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:47 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 285,25 USD zu. Die VeriSign-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 285,32 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 284,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.513 VeriSign-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 310,41 USD. Dieser Kurs wurde am 29.07.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 8,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2024 Kursverluste bis auf 175,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 38,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 USD belaufen.

Am 24.07.2025 lud VeriSign zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VeriSign ein EPS von 2,01 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 409,90 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 387,10 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je VeriSign-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,82 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu VeriSign Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.01.2012VeriSign outperformCredit Suisse Group
25.10.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
18.07.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
31.01.2011VeriSign equal-weightBarclays Capital
28.01.2011VeriSign neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2008VeriSign DowngradeMorgan Stanley

