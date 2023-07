BYD-Aktie: Chinesischer VW-Rivale verdreifacht Gewinn im Halbjahr

Verkaufsschub

Der chinesische Elektroautobauer BYD hat im ersten Halbjahr dank des Verkaufsschubs deutlich mehr Gewinn gemacht.

Der Nettogewinn dürfte bei 10,5 bis 11,7 Milliarden Yuan (bis zu 1,46 Mrd Euro) liegen, teilte das Unternehmen aus Shenzen am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen in einer Mitteilung an die Hongkonger Börse mit. Das wäre eine Steigerung um 192 bis 225 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum, also rund eine Verdreifachung. BYD hatte dank starker Verkaufssteigerungen bereits im Frühjahr den über Jahrzehnte in China dominierenden Autobauer Volkswagen (VW) Pkw als Marktführer abgelöst. Den detaillierten Halbjahresbericht legt BYD am 28. August vor.

SHENZEN/HONGKONG (dpa-AFX)