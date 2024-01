Verluste in New York: Dow Jones am Nachmittag im Minus

Dow Jones im Fokus

Der Dow Jones sinkt derzeit.

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,84 Prozent schwächer bei 37.278,31 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 11,133 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,599 Prozent stärker bei 37.818,05 Punkten, nach 37.592,98 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 37.251,24 Punkte, das Tageshoch hingegen 37.543,18 Zähler.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 37.305,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 33.984,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, bei 34.302,61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 1,16 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 37.825,27 Punkten. Bei 37.249,24 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Verizon (+ 1,87 Prozent auf 39,28 USD), Walt Disney (+ 1,53 Prozent auf 91,73 USD), Home Depot (+ 0,69 Prozent auf 358,15 USD), Cisco (+ 0,28 Prozent auf 50,48 USD) und Walmart (+ 0,27 Prozent auf 161,76 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Boeing (-8,00 Prozent auf 200,28 USD), Nike (-2,98 Prozent auf 101,93 USD), Chevron (-2,10 Prozent auf 144,17 USD), Apple (-1,82 Prozent auf 182,54 USD) und Honeywell (-1,46 Prozent auf 198,17 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8.123.961 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,643 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net