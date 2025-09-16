DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.043 +0,6%Nas22.216 -0,5%Bitcoin97.680 -0,7%Euro1,1845 -0,2%Öl68,29 -0,3%Gold3.686 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX schließt stabil -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
Trotz Rekordrally beim Edelmetall: Laufen Bitcoin-ETFs Gold bald den Rang ab? Trotz Rekordrally beim Edelmetall: Laufen Bitcoin-ETFs Gold bald den Rang ab?
thyssenkrupp-Aktie fällt dennoch: IG Metall sieht in Jindal "perfekte Ergänzung" für thyssenkrupp Steel thyssenkrupp-Aktie fällt dennoch: IG Metall sieht in Jindal "perfekte Ergänzung" für thyssenkrupp Steel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Verve übernimmt KI-gestützte Suchmaschinenplattform Captify

17.09.25 18:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Verve Group
2,21 EUR 0,06 EUR 2,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Softwareplattform Verve (Verve Group) kauft weiter ein. Ziel ist das Londoner Unternehmen Captify Technologies, eine auf Künstliche Intelligenz basierte Suchmaschinenplattform, wie Verve am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Verve, die auf die Werbetechnologiebranche spezialisiert ist, zahlt dafür insgesamt 25,6 Millionen Euro.

Wer­bung

Captify unterhalte langfristige, aktive Geschäftsbeziehungen zu allen führenden Werbeagenturen, hieß es. Das Unternehmen werde ab dem 16. September konsolidiert und soll voraussichtlich auf normalisierter Pro-forma-Basis für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatz von rund 41 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund 5 Millionen Euro beitragen, einschließlich signifikanter Synergien nach der Transaktion.

Bereits am Vortag hatte Verve die Übernahme des deutschen Lösungsanbieters Acardo für 24,5 Millionen Euro angekündigt./nas/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Verve Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Verve Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Verve Group

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Verve Group

DatumRatingAnalyst
26.08.2025Verve Group BuyWarburg Research
14.07.2025Verve Group BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
26.08.2025Verve Group BuyWarburg Research
14.07.2025Verve Group BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Verve Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen