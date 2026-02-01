Viele Tote in der Ostukraine nach russischem Angriff

DRUSCHKIWKA (dpa-AFX) - In der ostukrainischen Stadt Druschkiwka sind mindestens sieben Menschen durch russischen Beschuss getötet worden. Weitere acht wurden verletzt, teilte der Gouverneur des Gebiets Donezk, Wadym Filaschkin, bei Telegram mit. Den Angaben nach schlugen Streubomben auf dem Marktgelände ein. Auf das Industriegebiet der Stadt habe das russische Militär zudem zwei Bomben abgeworfen und mehrere Gebäude beschädigt.

Filaschkin forderte die verbliebenen Einwohner erneut auf, in sichere Gebiete zu fliehen. Von zu Kriegsbeginn fast 54.000 Stadtbewohnern sollen nach Schätzungen noch etwa 19.000 geblieben sein. Die Frontlinie befindet sich nur rund 15 Kilometer von der Stadt entfernt.

Die Ukraine wehrt sich seit knapp vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen die russische Invasion. Moskau erhebt unter anderem Anspruch auf die Region Donezk. Noch etwas mehr als 20 Prozent des Gebiets stehen dabei unter ukrainischer Kontrolle./ast/DP/jha