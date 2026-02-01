DAX24.673 -0,4%Est506.005 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6900 -2,6%Nas23.255 -1,4%Bitcoin63.443 -0,9%Euro1,1811 -0,1%Öl67,12 -1,0%Gold5.043 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F PayPal A14R7U NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Zalando ZAL111
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Dow fester erwartet -- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- Lilly rechnet mit mehr Erlösen -- Uber, Bayer, DroneShield, SAP, PayPal, AMD im Fokus
Top News
Oracle-Aktie fällt: Milliardenschwere Kapitalerhöhung für Cloud-Offensive angekündigt Oracle-Aktie fällt: Milliardenschwere Kapitalerhöhung für Cloud-Offensive angekündigt
Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Viele Tote in der Ostukraine nach russischem Angriff

04.02.26 14:15 Uhr

DRUSCHKIWKA (dpa-AFX) - In der ostukrainischen Stadt Druschkiwka sind mindestens sieben Menschen durch russischen Beschuss getötet worden. Weitere acht wurden verletzt, teilte der Gouverneur des Gebiets Donezk, Wadym Filaschkin, bei Telegram mit. Den Angaben nach schlugen Streubomben auf dem Marktgelände ein. Auf das Industriegebiet der Stadt habe das russische Militär zudem zwei Bomben abgeworfen und mehrere Gebäude beschädigt.

Wer­bung

Filaschkin forderte die verbliebenen Einwohner erneut auf, in sichere Gebiete zu fliehen. Von zu Kriegsbeginn fast 54.000 Stadtbewohnern sollen nach Schätzungen noch etwa 19.000 geblieben sein. Die Frontlinie befindet sich nur rund 15 Kilometer von der Stadt entfernt.

Die Ukraine wehrt sich seit knapp vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen die russische Invasion. Moskau erhebt unter anderem Anspruch auf die Region Donezk. Noch etwas mehr als 20 Prozent des Gebiets stehen dabei unter ukrainischer Kontrolle./ast/DP/jha