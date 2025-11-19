DAX23.199 +0,1%Est505.527 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,43 -2,9%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.179 -1,2%Euro1,1570 -0,1%Öl64,41 -0,6%Gold4.113 +1,1%
Viele Tote und Verletzte nach russischem Angriff in Ternopil

19.11.25 10:24 Uhr

TERNOPIL (dpa-AFX) - Bei einem schweren russischen Luftangriff sind in der Stadt Ternopil im Westen der Ukraine nach Angaben des Innenministeriums mindestens zehn Menschen getötet worden. Es gebe nach den Angriffen auf Wohnviertel in der Stadt auch mindestens 37 Verletzte, darunter ein Dutzend Kinder, wie Innenminister Ihor Klymenko bei Telegram mitteilte. Es seien zwei neunstöckige Gebäude getroffen und beschädigt worden. Menschen seien auch noch unter Trümmern verschüttet.

Rettungskräfte holten zudem Menschen aus den zerstörten Wohnungen, teilte der Minister weiter mit. Auf Bildern des Ministeriums waren schwere Verwüstungen der Gebäude zu sehen. In der Nacht hatte es auch massive russische Angriffe im Gebiet Charkiw gegeben. Dabei gab es ebenfalls mehr als 30 Verletzte.

Die ukrainische Flugabwehr zählte 442 Angriffe mit russischen Drohnen und mehr als 40 Attacken mit Marschflugkörpern. Das Land wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg./mau/DP/mis