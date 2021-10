Vinci erhöht Umsatz und rechnet mit starken Ergebnisanstieg 2021

Aktien in diesem Artikel VINCI 89,89 EUR

-0,26% Charts

News

Analysen

Von Mauro Orru

PARIS (Dow Jones)--Der Baukonzern Vinci hat im dritten Quartal aufgrund einer guten Dynamik in den meisten seiner Geschäftsbereiche in Frankreich und im Ausland seinen Umsatz erhöht. Das Unternehmen rechnet nun damit, dass der Gewinn im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr deutlich klettern wird. Das französische Bau- und Infrastrukturunternehmen wies ein Umsatzwachstum von 12,29 Milliarden Euro auf 13,24 Milliarden Euro aus. Das bedeutet einen Anstieg um 7,8 Prozent, auf vergleichbarer Basis war es ein Plus von 5,9 Prozent.

Der Auftragseingang von Vinci ging in den ersten neun Monaten des Jahres leicht von 33,3 Milliarden auf 32,5 Milliarden Euro zurück, während der Auftragsbestand von 42,8 Milliarden auf 45,4 Milliarden Euro kletterte. Für 2021 sieht Vinci beim Konzernergebnis einen starken Anstieg zum Vorjahr, allerdings dürfte es noch hinter dem Niveau von 2019 zurückbleiben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2021 12:30 ET (16:30 GMT)