Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Der Visa-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 348,33 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Visa-Aktie in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 348,33 USD ab. In der Spitze fiel die Visa-Aktie bis auf 347,04 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 350,44 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 212.255 Stück.

Am 04.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 366,53 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 252,74 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 27,44 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,41 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 393,00 USD.

Visa veröffentlichte am 30.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 9,51 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Visa wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,29 USD je Visa-Aktie belaufen.

