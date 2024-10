Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Nachmittag tiefer

So bewegt sich Visa

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 276,45 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Visa-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 276,45 USD ab. Im Tief verlor die Visa-Aktie bis auf 275,37 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 276,57 USD. Zuletzt wurden via New York 134.745 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 293,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 5,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 227,81 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2023). Mit Abgaben von 17,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,12 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 318,50 USD aus.

Am 23.07.2024 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 9,92 USD im Jahr 2024 aus.

