Visa Aktie News: Anleger schicken Visa am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Um 03.08.2022 09:22:00 Uhr rutschte die Visa-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,5 Prozent auf 203,05 EUR ab. Die Visa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 203,05 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 203,05 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 50 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 213,55 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,92 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.12.2021 bei 168,00 EUR. Mit Abgaben von 20,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 26.07.2022 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,98 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,49 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.275,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.130,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Visa am 26.10.2022 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2022 7,39 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

