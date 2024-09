Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 281,06 USD.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 281,06 USD. Im Tageshoch stieg die Visa-Aktie bis auf 281,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 278,71 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 200.446 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 290,96 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (227,81 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,12 USD. Analysten bewerten die Visa-Aktie im Durchschnitt mit 318,50 USD.

Visa gewährte am 23.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 2,00 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,90 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Visa wird am 22.10.2024 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,92 USD je Aktie belaufen.

