Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Visa zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 259,44 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 259,44 USD zu. Im Tageshoch stieg die Visa-Aktie bis auf 260,00 USD. Bei 259,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 162.128 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 290,96 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,15 Prozent. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 227,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 12,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,13 USD, nach 1,80 USD im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 318,50 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 23.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,00 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,90 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 8,12 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2024 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 9,92 USD je Visa-Aktie.

