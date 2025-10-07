DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.330 -0,5%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.767 -1,7%Euro1,1655 -0,5%Öl65,72 +0,3%Gold3.983 +0,6%
Aktie im Fokus

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Abend fester

07.10.25 20:29 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Abend fester

Die Aktie von Visa zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 351,45 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
301,25 EUR 3,35 EUR 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 351,45 USD. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 354,44 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 350,64 USD. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 319.460 Aktien.

Bei 375,51 USD markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 6,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2024 bei 273,29 USD. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 28,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Visa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,39 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 385,40 USD.

Am 29.07.2025 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,69 USD, nach 2,40 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 10,17 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,90 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,43 USD je Visa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com

