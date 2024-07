Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Visa am Nachmittag ins Plus

Blick auf Visa-Kurs

Die Aktie von Visa gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 264,63 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 264,63 USD. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 266,20 USD an. Mit einem Wert von 264,34 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 256.945 Visa-Aktien.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 290,96 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 227,68 USD. Dieser Wert wurde am 27.07.2023 erreicht. Abschläge von 13,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 1,80 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Visa-Aktie bei 325,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 23.04.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,33 USD, nach 2,04 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 8,78 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2024 veröffentlicht. Am 29.07.2025 wird Visa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,95 USD fest.

Redaktion finanzen.net

