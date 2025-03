Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa legt am Nachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 330,75 USD zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 330,75 USD. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 332,58 USD an. Bei 327,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 330.349 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 04.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 366,53 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 252,74 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 23,59 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 393,00 USD.

Visa ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 2,40 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,51 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Visa wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen.

In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,30 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

