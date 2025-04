Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag leichter

So bewegt sich Visa

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt fiel die Visa-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 333,75 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Visa-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 333,75 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 333,75 USD aus. Bei 335,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 124.161 Visa-Aktien.

Am 04.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 366,53 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 9,82 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 252,74 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 24,27 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 USD, nach 2,08 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 393,00 USD.

Am 30.01.2025 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 9,51 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,63 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,15 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Am 28.04.2026 wird Visa schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,29 USD je Visa-Aktie.

